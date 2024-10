Lucca Comics & Games, conto alla rovescia per il nuovo “Goldrake”

Lucca, 28 ottobre 2024 – Un Goldrake dall’accento francese e un nuovo inizio per la serie tv su Raidue. Per gli appassionati di ieri e di oggi, Lucca Comics & Games rende omaggio a uno dei personaggi più popolari del fumetto e dell’animazione “made in Japan”.

Il festival lucchese ospita i francesi Brice Cossu, Alexis Sentenac e Xavier Dorison (Edizioni BD e J-POP Manga) con il volume Goldrake, seguito ufficiale della serie di Go Nagai.

Dal fumetto alla serie tv: a distanza di quarantanove anni dall’esordio giapponese dell’anime, trasmesso poi in Italia con enorme successo a partire dal 1978, la Rai porta a Lucca Comics & Games - in anteprima - “Goldrake U” (titolo originale “Grendizer U”) reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, basata sul manga di Go Nagai.

Su iniziativa della Rai - che ha acquisito i diritti dalla società francese Mangouste Anim che detiene la distribuzione della serie prodotta dallo studio Gaina – il principe Duke con il robot Goldrake tornano prossimamente su Rai 2, in prima visione assoluta, e a Lucca Comics & Games venerdì 1° novembre nel panel “Goldrake, il mito da Ufo Robot a Grendizer U” (alle 13 nell’Auditorium San Girolamo) affiancando alla proiezione del primo episodio da 24 minuti – dei 13 previsti per la messa in onda – la presentazione del saggio di Marco Pellitteri “Goldrake dalla A alla U. Origine, viaggio e ritorno della Sentinella nel blu, 1975-2024”, edito da Rai Libri.