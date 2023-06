Lucca Comics, parte dei soldi dell'asta "Performance" alle famiglie delle vittime di Torre

Lucca, 28 ottobre 2022 - L’evento di apertura di Lucca Comics & Games al Teatro del Giglio, momento di grande gioia esoddisfazione per organizzatori e istituzioni, si è aperto – e non poteva essere diversamente – con un omaggio e un ricordo alle vittime della tragedia di giovedì a Torre. Ma insieme alle parole, sia pur sentite, di circostanza e al minuto di silenzio, il sindaco Mario Pardini ha annunciato che una parte dei proventi dell’asta benefica delle opere realizzate dai vari autori nell’Area Performance in questa edizione andrà alle famiglie delle vittime.

Dopo gli interventi del direttore di LC&G Emanuele Vietina, del sindaco, del presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi, del presidente della Provincia Luca Menesini, dell’assessore regionale Stefano Baccelli e del responsabile della comunicazione della Commissione Europea Massimo Pronio, spazio ai grandi ospiti: Nolan Bushnell, fondatore di Atari e Ted Nasmith, autore del poster della manifestazione, hanno impresso le mani nei calchi della Walk of Fame di Lucca Comcis & Games. Nel corso dell’evento tre interventi musicali diretti da Eímear Noone con l’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, tratti da “La Fanciulla del West“ e “Le Villi“ di Giacomo Puccini e da “The Witcher 3“, anteprima del concerto serale “sold out“ nella Music Arena del Palatagliate. Dopo una tappa allo stand della Polizia di Stato, la autorità hanno inaugurato la mostra “PopSalani“ nella chiesa di San Cristoforo che festeggia i 160 anni di vita della casa editrice fiorentina. La mostra rimarrà aperta oltre la manifestazione, fino al 6 novembre.