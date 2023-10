Volley maschile, al via il campionato di Serie B

L’attesa è finita e tra poche ore il sipario sul campionato di volley maschile serie B si rialzerà. La Npsg Trading Logistic questa sera alle 21 debutterà in esterna contro il Mercatò Alba. "La nostra stagione – dichiara coach Luigi Parisi (nella foto) – inizierà subito con tre trasferte impegnative, la prima ad Alba contro una squadra da anni ad alti livelli nella nostra categoria e che ha approntato un buon roster. In queste prime settimane c’è stato un buon approccio e un buon livello espresso negli allenamenti. Sono soddisfatto del lavoro svolto finora, ma come sempre la prima partita ufficiale sarà un’altra cosa". La Zephyr Mulattieri Valdimagra esordirà oggi pomeriggio alle 18 sul ’Palaconti’ contro l’Alto Canavese. Tra i rossoblù sarà assente il centrale Matteo Ruffo. "Credo che i piemontesi – spiega coach Michele Delvecchio – si presentino anche in questa annata con una delle squadre destinate a combattere fino all’ultimo per la promozione. Non siamo ancora al meglio della condizione, soprattutto perché siamo un po’ sovraccaricati dalla preparazione. L’incontro ci servirà per avere le prime indicazioni sul percorso da seguire". In campo, per la Coppa Regionale maschile anche il Volley Colombiera Sarzana Project ospiterà il Vbc Amis Chiavari (Ameglia ore 21). Nel femminile, il Futura Ceparana impegnato oggi alle 18.30 in trasferta contro il Tigullio Sport.

Ilaria Gallione