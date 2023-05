Via alla scooterata fino al ’Picco’ Gradinata esaurita

La Curva Ferrovia, ma anche tutti i club e i gruppi dello Spezia, invitano alla mobilitazione popolare per il match di sabato contro il il Torino. Ieri finiti anche i biglietti di Gradinata che è ’sold out’. "L’appuntamento per tutti i tifosi - si legge in un comunicato della Ferrovia - è alle ore 13 al ‘Piccolo Faro’ per partecipare alla scooterata e trascinare la squadra alla vittoria. Per chi è a piedi il ritrovo è alle ore 13,15 all’incrocio di viale Garibaldi. Coloriamo la nostra città, diamo ancora una volta dimostrazione di cosa vuol dire essere spezzini, indossiamo tutti una maglia bianca che servirà, all’interno dello stadio a ricreare quel muro che da sempre fa tanta paura agli avversari. Cara Spezia, cari spezzini, lo Spezia ha bisogno di noi. Nessuna resa, mai mollare, avanti uniti". Lo stadio sarà sold out per ciò che riguarda i settori riservati ai tifosi spezzini: saranno oltre diecimila gli spezzini sugli spalti con il ‘Picco’ che si trasformerà in una bolgia. Tutti esauriti i biglietti delle curve Ferrovia e Piscina, restano pochissimi biglietti in gradinata e tribuna. La politica dei prezzi bassi, voluta dal presidente Philip Platek e dal ds Eduardo Macia ha sortito i suoi effetti. Meglio tardi che mai verrebbe da dire, con il rammarico di non aver compreso la scorsa estate, all’atto del varo degli abbonamenti, quanto sarebbe stato importante l’adozione di prezzi bassi per riempire il ‘Picco’.

Fabio Bernardini