Treno, pulmini, auto: è esodo verso l’Olimpico

"Tutti a Roma!". Tra i tifosi aquilotti è scattata la mobilitazione generale per la partita decisiva dell’Olimpico tra lo Spezia e la Roma, che la Lega di Serie A ha stabilito si disputerà domenica alle 21, in contemporanea con Milan-Verona. La prevendita dei biglietti per il match all’Olimpico partirà stamani alle 10. I tifosi dei gruppi e dei club dello Spezia si sono già messi alla disperata ricerca di pullman viste le tantissime richieste pervenute, nettamente superiori alle disponibilità dei mezzi. Al gruppo Belini frizzanti sono arrivate oltre 250 prenotazioni nel giro di poche ore, ma nonostante i tanti contatti con varie aziende di trasporto, i responsabili non sono riusciti ancora a trovare i mezzi necessari. Stesso problema riscontrato dal club ‘Bertolani’ di Romito Magra e dai tifosi del Cral Acam. Solo i supporter del gruppo Bullone, Curva Ferrovia e club ‘Franco Cavatorti’ hanno la garanzia di avere qualche torpedone a disposizione. Per quanto riguarda il pullman del club ‘Franco Cavatorti’, il costo del viaggio è 50 euro, per informazioni e prenotazioni rivolgersi al bar La Lory di via Buonviaggio oppure contattare Michele (331-6816201) o Lory (333-1979976). Le difficoltà nel reperimento dei mezzi, ha spinto i supporter a richiedere alle Ferrovie dello Stato un treno speciale, ma anche in questo caso pare siano sorte difficoltà. Possibile, a questo punto, la trasferta con il treno di linea, a bordo del quale non ci saranno problemi per il viaggio di andata, quanto invece per quello di ritorno visto che il primo convoglio disponibile è in programma alle 5,26 di lunedì mattina. Oggi se ne saprà di più. L’orario serale imporrà anche a tanti appassionati dei colori bianchi presenti nella capitale, di chiedere una giornata di ferie al lavoro per lunedì 5 giugno. Saranno poi tantissimi i tifosi che si muoveranno con mezzi privati: automobili e pulmini. In tribuna allo stadio ‘Olimpico’ ci sarà il presidente Philip Platek.

Fabio Bernardini

Nella foto: i 2000 spezzini all’Olimpico di Roma nel 2015