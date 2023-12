Tredici precedenti nelle Marche. Una sola vittoria e ben undici ko

Lo Spezia dovrà imporsi anche contro la storia, severissima, dei tredici precedenti nelle Marche, i primi sei disputati in C e gli ultimi sette tutti in serie cadetta. Una sola vittoria, un solo pareggio (peraltro ininfluente) e ben undici ko danno l’idea della difficoltà dell’impresa di oggi, su un campo storicamente ostico per chiunque anche ai gloriosi tempi della serie A. Già il primo incrocio del 19 novembre 1961 (2-1, Cavicchia al 10’ pari dello spezzino Incerti al 21’ e Mariani al 71’) si rivelò fatale per lo Spezia, che scese in D proprio a vantaggio degli ascolani per appena tre punti. Il 23 giugno 1968 un inutile 1-1 (34’ Desio, 77’ Rigante per i locali) chiuse una stagione piena di rammarico, con gli Aquilotti beffati sul filo di lana dal Cesena, che aveva festeggiato la promozione sette giorni prima. Arriva alla presidenza Costantino Rozzi e l’Ascoli cambia marcia: quattro vittorie consecutive: 2-1 nel 6869, 1-0 nel 6970 (Giampaglia, un ex), 2-1 nel 70-71 e infine il 3-0 del 9 gennaio 1972 (doppietta di Bertarelli e Pagani), in una stagione che vide l’Ascoli salire in B e da lì disputare oltre un ventennio ad alti livelli. La sfida tornò nel 2007, con i marchigiani reduci dall’ultima stagione in A della loro storia e gli Aquilotti al secondo e disgraziato anno di B dell’era Ruggieri: 1-0 siglato da Cioffi, un altro ex.

Il trend non cambiò nemmeno nell’era Volpi: sconfitte nel 1213 (2-0, Feczesin e Loviso), nel 1516 (3-0, Petagna, Addae e Cacia), nel 1718 (3-1, D’Urso, Carpani, Terzi (S) e Favilli), nel 1819 (3-1, Ardemagni, Cavion, Okereke (S) e Padella) e anche nell’anno magico 1920 (3-0, Ninkovic, Da Cruz e ancora l’ex Ardemagni che fino all’ultimo, ma con il Frosinone, provò a rovinare la festa). L’unico acuto fu quello del 2 ottobre 2016, lo 0-2 firmato dalla doppietta di Nené, un grande attaccante che oggi servirebbe come il pane.

Mirco Giorgi