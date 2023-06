Torneo ’Tatain’, che spettacolo

Uno spettacolo di divertimento, impegno e amicizia. Il calcio dei bambini è l’immagine più bella dello sport lontana dalle tensioni, polemiche e l’agonismo esasperato. Gli abbracci tra bambini di tante città italiane e straniere, il saluto sincero che trasmette serenità anche nelle rivalità storiche dei club che per il momento rappresenta un problema soltanto per i grandi ma non certo per i pulcini Under 10 che fino a domani si contendono il torneo ’Tatain’ organizzato dalla Tarros Sarzanese all’impianto ’Pasquale Berghini’ e allo stadio ’Miro Luperi’ suddivisi in piccoli campi. La 10ª edizione della manifestazione calcistica ha richiamato a Sarzana club del calibro di Porto, Inter, Juventus, Pisa, Pro Sesto, Fortitudo, San Giuliano, Tarros Sarzanese, Bogliasco. Girone B: Haiduk, Atalanta, Sampdoria, Pro Sesto, Pontedera, Castellanzese, Accademia Pavese, Pieve San Paolo. Girone C: Brno, Roma, Spezia, Vis Pesaro, Carrarese, Cerignola, Spinea, Juventus Club Parma. Girone D: Lazio, Torino, Monza, Genoa, Varesina, Ausonia, Livorno, Rivasamba. Dopo i risultati delle prime giornate di giovedì e ieri nel girone A testa a testa tra Pisa e Porto entrambe a 13 punti seguite da Inter 10, Juventus 7, Tarros Sarzanese 6, Pro Sesto 4, Bogliasco 3, San Giuliano 1, Fortitudo1. Girone B guidano Atalanta e Haiduk 11, Asd Accademia 9, Pro Sesto e Sampdoria 6.

Nel gruppo C la Vis Pesaro con 11 punti precede Spezia 9 e Roma 8 mentre nel girne D in testa il Monza con 12 punti davanti al Torino e Varesina 10. Intensa anche la giornata odierna che si apre alle 9.30. Tra le tante gare in calendario spicca proprio stamani il derbissimo tra Spezia e Carrarese al ’Berghini’ e sempre con protagonisti i piccoli ’aquilotti’ un anticipo dell’attesa sfida di serie A di domani all’Olimpico tra Roma e Spezia verrà giocara alle 11.30. Si giocano poi le belle gare tra Torino-Lazio, i padroni di casa della Tarros Sarzanese sfideranno l’Inter alle 11.30 al ’Luperi’ e sempre allo stadio alle 10.50 Pro Sesto-Juventus mentre il confronto tra Inter e Juventus è in programma alle 18.30 al "Miro Luperi". Domenica la giornata concusiva con tutti gli intrecci in base alla classifca ottenuta nel girone di qualificazione e le finalissime al ’Miro Luperi’.