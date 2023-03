Tennis, Coppa Italia Tpra

Nel campionato a squadre di Coppa Italia Tpra, la squadra ‘Suzanne Lenglen’ (la grande tennista francese di un secolo fa) del Circolo Tennis Spezia vince contro il Tennis Lerici per 3-0 e si qualifica per il master regionale, che si terrà ad Alassio il 27 e 28 maggio. La compagine, con capitano Giorgia Mori, è formata da Alessandra Pietrelli, Anna Eminente, Sarah Day Bratcher, Roberta Ribolla, Costanza Corbani e Manuela Vanelli. Sul fronte giovanile intanto, nell’ Under 12 maschile il Ct Spezia batte 2-1 il Genoa School, con Alessandro Carro e Lorenzo Zinani a vincere entrambi i singolari, ma perdono dopo una lunga battaglia al ‘super tie-break’ il doppio. Nell’Under 14 femminile, invece, il team del club di San Venerio perde 2-1 contro il forte Park Genova: formazione spezzina composta da Adel Lim, Giada Iacchetta e Sara Ruffini.