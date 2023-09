Spezia Women, sconfitta beffa a Lumezzane

LUMEZZANE – Peccato davvero. Lo Spezia Women inizia con una sconfitta il campionato di serie C femminile, cedendo al Lumezzane candidato alla promozione: metà della squadra di casa arriva infatti dal Brescia (serie B), le aquilotte hanno comunque dimostrato di poter dire la loro in campionato. Spezia oltretutto privo di quattro titolari del calibro di Tumane, Monetini, Vacchino e Dezotti. Partita equilibrata con continui rovesciamenti di fronte, all’inizio meglio il Lumezzane, poi le aquilotte creano un paio di occasioni nitide e spaventano la difesa bergamasca con Lundman e Duce. Le padrone di casa colpiscono due pali, poi al 31’ passano in vantaggio su colpo di testa della polacca Daleszcyk. Nella ripresa le bresciane controllano la partita giocando di rimessa e colpendo due volte il palo, ma lo Spezia ha la grande occasione per pareggiare con Gamache, che perde l’attimo per il tiro tutta sola davanti al portiere. A due minuti dalla fine Lombardo schiaccia di testa, ma Meleddu con una grande parata nega alle aquilotte il gol e un pareggio che sarebbe stato più che meritato.

Altri risultati: Orobica-Livorno 8-0, Solbiatese-Moncalieri 3-3, Doccia-Roma 0-2, Vittuone- Monterosso 2-3, Baiardo-Pro Sesto 2-2 .

M.Z.