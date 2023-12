Si fa trafficato il vertice della classifica del campionato di calcio di seconda categoria spezzina. Il San Lazzaro Lunense ha piazzato il colpo del ko al Romito Auser scavalcandolo e raggiungendo al comando il Riomajor messo invece al tappeto da un Calcio Nave lanciatissimo e adesso ad un solo punto dalla vetta. Spreca invece l’occasione per salire in vetta invece il Mamas Giovani bloccato in casa dal pareggio dal Lerici. La capolista Riomajor, adesso a pari merito, è stata raggiunta infatti al comando dopo la sconfitta 3 a 1 subìta contro il Calcio Nave a segno con Leonini, Petrolo e Scatena mentre per i rivieraschi il gol è stato realizzato da Crovara. Bellè e Dido hanno regalato alla formazione sarzanese del San Lazzaro Lunense il successo 2 a 1 contro il Romito Auser al quale non è bastato il guizzo del solito "cecchino" Naclerio.

In parità, 1 a 1, il confronto tra Mamas Giovani e Lerici mentre la Bolanese ha avuto ragione di misura del Ceparana grazie alla rete di Velez. Primo punto stagionale per lo Spezia che ha pareggiato 0 a 0 la sfida contro Monterosso mentre la Santerenzina si è imposta 3 a 1 sul Calcio Spezia Popolare.

La classifica vede appaiate al comando Riomajor e San Lazzaro Lunense con 16 punti; Romito Auser, Calcio Nave, Mamas Giovani 15; Calcio Spezia Popolare, Lerici 9; Pol. Monterosso 7; Polisportiva Spezia Sportale 1. Le squadre B che partecipano al campionato fuori classifica Bolanese 9 punti; Santerenzina e Ceparan 7; Mamas Giovani 3.