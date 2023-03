Sarzana prova a vincere stasera a Monza

La volata per la conquista dei play off senza passare per i turni preliminari è lanciata. Mancano tre giornate alla conclusione della stagione regolare del campionato di serie A1 e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation non solo possono raggiungere l’obiettivo ma anche piazzarsi in una posizione favorevole di classifica. Stasera i rossoneri sono di scena al PalaRovagnati di Biassono contro il Team Service Monza che deve ottenere punti per evitare i playout. Un avversario comunque insidioso che nella gara di andata al Vecchio Mercato ha imposto il pari ai rossoneri. Un finale di stagione intenso che vedrà il Sarzana impegnato giovedì in Champions contro il Trissino. Veneti avversari anche nell’ultima sfida di campionato ma prima ci saranno Forte dei Marmi e ancora in Coppa in Spagna col Noia. Stasera mancherà Mattia Rispogliati, convocato l’ex Mirko Tognacca. Si gioca alle 20.45 arbitrano Luca Molli di Viareggio e Marcello Di Domenico di Correggio.