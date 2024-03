Quattro equipaggi della Bb Competition al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

La Spezia, 13 marzo 2024 – La scuderia spezzina Bb Competition è pronta a vivere l’emozione della prima pedana tricolore, quella che – al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio – verrà calcata dagli interpreti del Campionato italiano assoluto rally Sparco. Undici, le prove speciali disegnate sulle strade di Mediavalle e Garfagnana, quattro, gli equipaggi che difenderanno i colori del sodalizio spezzino.

Al volante della Hyundai i20 Rally2 del team Friulmotor, equipaggiata con pneumatici Michelin, tornerà Liberato Sulpizio.

Il pilota laziale, affiancato da Alessio Angeli, ripartirà dalle buone sensazioni riscontrate nella precedente stagione cercando una posizione di rilievo nel Campionato Italiano Rally Promozione. Grandi ambizioni anche per Gianandrea Pisani, chiamato – con Massimo Moriconi – ad un ruolo da principale protagonista nel Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici, contesto che lo vedrà sul sedile sinistro della Peugeot 208 Rally4 di Lion Team, vettura gommata Michelin. Il pilota portacolori di Bb Competition punterà alla conquista del massimo punteggio, alimentando le ambiziose prospettive legate alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

Le strade del Rally Il Ciocco saranno anche valida occasione di ritorno al volante della Renault Clio S1600 da parte di Massimo Pucci. Il driver, con Silvio Gabrielli alle note, si avvarrà della competenza tecnica del team MS Munaretto, inaugurando la stagione sportiva 2024 al volante di una vettura congeniale alle proprie caratteristiche di guida.

Debutto assoluto per Nicolò Iacopetti e Sebastian Baldi, con il driver alla prima gara in carriera: per l’esordio rallistico, il giovane pilota disporrà di una Peugeot 206 N3, contando sul supporto tecnico di Bb Competition.

Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio partirà venerdì alle 15, da Lucca. Undici, le prove speciali in programma nei due giorni di gara, con tre crono previsti nella giornata di venerdì ed altri otto al sabato. L’arrivo finale di sabato 16 marzo, sarà ambientato nella piazza principale di Castelnuovo Garfagnana.