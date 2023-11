"Pronti ad approfittare della crisi delle Aquile"

Mister Emiliano Bonazzoli, dallo scorso 17 ottobre sulla panchina del Lecco, in vista del match odierno contro lo Spezia ha stimolato i suoi uomini ad approfittare delle problematiche che assillano la squadra aquilotta: "Lo Spezia non sta vivendo un grande periodo, è partito con altri obiettivi, si ritrova ad avere gli stessi nostri punti in classifica. Noi dovremo avere una mentalità vincente, cercando di amplificare i problemi che gli Aquilotti stanno avendo. Non penso che lo Spezia verrà a chiudersi per poi ripartire". L’ex attaccante del Brescia, dal suo arrivo sulla panchina bluceleste in luogo di mister Luciano Foschi, ha riportato grande entusiasmo con ben sette punti totalizzati in quattro partite: due vittorie (a Palermo e Pisa), un pareggio (a Reggio Emilia), una sconfitta (contro l’Ascoli). Otto i punti in classifica totalizzati dal Lecco, tanti quanto lo Spezia, per un ruolino di marcia complessivo fatto di due vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Dieci le reti realizzate, diciotto quelle subite. Disastroso il rendimento della formazione lombarda al ‘Rigamonti’: quattro le partite disputate tra le mura amiche, altrettante le sconfitte contro Catanzaro, Brescia, Feralpisalò, Ascoli.

Lo spartito tattico modellato da Bonazzoli spazia dal 4-2-3-1 al 4-3-3. L’undici iniziale vedrà Melgrati a guardia dei pali, Bianconi e il croato Celjak centrali di difesa, Lepore e Caporale esterni bassi. In cabina di regia vi sarà Galli, con il capitano della Nazionale moldava Ionita, ex del Benevento e Sersanti mezzali. Nel tridente d’attacco il possente statunitense Novakovich, ex Frosinone, sarà la punta centrale affiancato ai lati da Buso, nipote dell’ex aquilotto Renato e dall’ex Crotone Crociata. L’unico indisponibile è Di Stefano.

Fabio Bernardini