Prima categoria: Marolacquasanta avanza ancora, Riccò prima sconfitta a La Spezia

Marolacquasanta ancora grande protagonista in Prima categoria. La capolista si conferma in testa vincendo la terza partita di fila battendo con autorità (3-0) al ’Tanca’ il Ceparana. Sblocca al 14’ Piastra che segna riprendendo una respinta del portiere su precedente tiro di Davide Castellanotti. Al 45’ il raddoppio di Garibotti che, servito da Piastra in contropiede, realizza con un perfetto diagonale. Al 79’ il tris di Ciccarello con un gran tiro. I due anticipi del sabato vedono il primo successo del Colli Ortonovo che batte con un netto 3-0 all’Andersen di Sestri Levante il Segesta. Gli ortonovesi vanno a segno al 20’ con Nicola Musetti, al 40’ con Tioli e al 60’ con Pennucci. Anche il Brugnato vince in anticipo battendo nel finale ed in rimonta per 3-2 l’Amegliese Iron Fox al ‘Colombo’ di Beverino. Brugnatesi in vantaggio all’8’ con Baccelli. All’11’ e al 46’ gli amegliese ribaltano il risultato con le reti di Dido e Valletta. Ma al 70’ e all’85’ anche l’equipe di Valter Lunghi segna due volte con Cidale e Gavini portandosi sul definitivo 3-2. Una grande Castelnovese batte con un roboante 5-0 il Casarza Ligure. Le reti portano la firma di Sturlese autore di una tripletta al 20’, al 75’ e all’89’ e di Diouf che segna una doppietta al 34’ e all’81’.

Prima sconfitta in campionato per il Riccò Le Rondini che, dopo due pareggi, perde 2-1 con la Bolanese al ‘Cevasco’ di San Benedetto. Ospiti in vantaggio in avvio al 2’ con Nicola Conti su assist di Briselli. Al 64’ pareggia Gian Marco Bertonati con un gran tiro dal limite. Al 76’ il 2-1 di Iaione da sottomisura. Espulso al 93’ il riccolese Manuel Fiocchi. Vince 2-1 in trasferta anche il Vezzano, al primo successo dopo due sconfitte consecutive, che batte al ’Falconara’ la Santerenzina. Le reti vezzanesi sono al 9’ di Secka e al 57’ di Dalhoumi. Il momentaneo pareggio ospite è di Guzzoni. Vittoria per 3-1 del Follo al ‘Ferdeghini’ sull’Arcola Garibaldina. Arcolani in vantaggio al 3’ con un’azione personale di Etna. I follesi ribaltano il risultato con le reti al 25’ di Canalini su rigore, fallo subito in area da Elhdiy, al 32’ di Rovani, su assist di Canalini, e al 43’ di Torri con un tiro dal limite.

P.G.