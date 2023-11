Orgoglio, 35 anni col batticuore. Festa con oltre 200 supporter

"Trentacinque anni di amore folle per le Aquile". Il club Orgoglio Spezzino festeggerà domani sera, in un noto ristorante del levante cittadino, i 35 anni della sua fondazione. Un compleanno speciale che vedrà la partecipazione di oltre duecento supporter aquilotti residenti nei quartieri di Melara, Termo, Limone, Pianazze e Prati e tanti ex giocatori dello Spezia che hanno scritto pagine indimenticabili di vita aquilotta. All’appello hanno risposto presente: Giuseppe Pregnolato, Andrea Mariano, Francesco Siviero, Mauro Marchisio, Alberto Boggio, Cesare Carmassi, Sergio Ferretti, Andrea Stabile, Marco Guerra, Stefano Sottili, Giuseppe Vecchio, Alessandro Andreini. Per improrogabili motivi lavorativi non potranno essere presenti Andrea Telesio e Maurizio Rollandi.

A fare gli onori di casa vi sarà la presidentessa Liviana Ratti, fresca di investitura, coadiuvata dal vice Marco Stefanelli. Nel corso della serata saranno ripercorse le tappe più significative del sodalizio, dalla nascita avvenuta l’11 novembre 1988 in epoca carpanesiana con tanto di presentazione nei locali del vecchio Ferdeghini, agli anni difficili del fallimento del 1994, a quelli entusiasmanti dell’epoca mandorliniana e della promozione in B. E, ancora, la salvezza in B del 2007, il fallimento del 2008, gli anni del rilancio, l’entusiasmante cavalcata in A, fino al difficile momento attuale. Non c’è stato un giorno, in questi 35 anni di vita insieme, in cui la gente dell’Orgoglio non sia stata vicina alle sorti dello Spezia, nella buona e nella cattiva sorte. Orgoglio è sinonimo di famiglia, di persone che sui gradoni del ‘Picco’ hanno sviluppato un legame di amicizia vera. Uomini, donne e bambini accomunati dal grande affetto per la propria squadra del cuore, che si traduce poi in amore viscerale per Spezia, le sue tradizioni, la sua storia, la sua inimitabile bellezza. Gente con il salmastro sulla pelle, sempre in prima linea quando si è trattato di aiutare il prossimo, con l’emblematica esperienza dei ‘tifosi solidali’, pronti a spalare fango in riviera e Val di Vara ai tempi dell’alluvione del 2011. Tutti aspetti che saranno evidenziati nel corso della serata a tinte bianche. All’evento parteciperanno anche alcuni giocatori dello Spezia.

Fabio Bernardini