Nzola: "Sento la fiducia di tutti"

Mbala Nzola sempre più nel cuore dei tifosi bianchi dopo aver rinnovato il contratto con lo Spezia fino a giugno 2026. Un atto di fede che darà la possibilità al club di via Melara, in caso di cessione del bomber ad un top club, di introitare dai venti milioni di euro a salire. Ieri Mbala, a riguardo, si è così espresso: "Non ho mai avuto dubbi e sono molto felice di aver siglato questo rinnovo a cui tengo davvero tanto. La proprietà, la dirigenza e tutto il club mi hanno fatto sentire importante, non ho mai sentito mancare la fiducia nei miei confronti, la stessa che ogni giorno i tifosi mi fanno sentire con il loro calore. Ora tutti uniti per lottare fino alla fine!". E a proposito di supporter, sono già oltre duecento coloro che hanno acquistato i biglietti per assistere al match-salvezza Lecce-Spezia. I ragazzi della Curva Ferrovia si muoveranno con l’aereo di linea in partenza da Pisa, domenica mattina, alle ore 6,10 e con un pullman già completato. Tanti altri tifosi partiranno a bordo di pulmini, auto e in treno. Sul fronte tecnico saranno assenti Zovko, Beck (tutto ok l’intervento a cui si è sottoposto martedì a Borgotaro per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro), Moutinho, Sala, Holm, Maldini, Bastoni, con la sola piccolissima speranza di convocazione per il vice-capitano. Mancherà anche lo squalificato Amian.

Fabio Bernardini