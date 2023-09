Match affidato a Gualtieri di Asti a La Spezia: Var Nasca-Pairetto

Ad arbitrare Spezia- Brescia sarà il 35enne Matteo Gualtieri di Asti, figlio d’arte: il padre Vincenzo fu arbitro ed è ora presidente dell’Aia di Asti. Anche il fratello Francesco è stato arbitro, mentre il gemello Claudio è assistente arbitrale in A e B. Gli assistenti saranno Paolo Laudato di Taranto e Giuseppe Di Giacinto di Teramo, quarto ufficiale Andrea Zanotti di Rimini. Al Var Luigi Nasca, all’Avar Luca Pairetto, ovvero i protagonisti del clamoroso errore in match Spezia-Lazio quando non rilevarono il fuorigioco di Acerbi sul gol vincente realizzato dallo stesso ex aquilotto.