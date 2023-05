Marolacquasanta-Cadimare pari e patta

Marolacquasanta

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini, Gigante, Porqueddu (80’ Odone), Tortorelli, D’Imporzano, Paparcone M. (83’ Garibotti), Tartarini, Vargas, Quattromani, Di Muri (83’ Piastra). (A disp. Ancorati, Eminente, Beltrano, Boccino, Tregrosso, Ricciardi). All. Tonelli.

CADIMARE: Taggiasco, Tomagnini, Belatti (70’ Afonso), Dieli, Sicuro, Conti, Desogus, Ambrosi (83’ Mauro), Portoghese (83’ Scatigna), Mathibedi, Di Vittorio (55’ Vigiani). (A disp. Rossi, Manfredi, Leotta, Podenzana, Cutugno). All. Baudone.

Arbitro: Trabucco di Chiavari (assistenti Simoncini e Vecchiarelli della Spezia).

Marcatori: 14’ Vargas, 85’ Sicuro.

LA SPEZIA – Finisce 1-1 la gara d’andata dei play-out del girone B di Promozione tra Marolacquasanta e Cadimare, che era anche un sentitissimo derby. In campole squadre di due paesi confinanti della costa dei pirati, divisi da un’acerrima rivalità sportiva sia in ambito calcistico che per quanto riguarda il Palio del Golfo. E ieri sugli spalti del ’Tanca’ tanto tifo con cori, fumogeni e torce, uno delle quali ha innescato l’incendio di uno striscione, subito spento dai tifosi stessi fortunatamente senza conseguenze per nessuno.

La gara come dalle premesse e dai pronostici della vigilia è molto combattuta ed equilibrata. Il risultato indubbiamente favorisce i cadamoti ai quali, essendosi piazzati al tredicesimo posto della regular season davanti ai marolini quattordicesimi, nella gara di ritorno dei play-out di domenica prossima al ‘Pieroni’ della Pieve basterà un pareggio per salvarsi ed evitare la retrocessione in Prima categoria. I marolini viversa per conseguire la salvezza saranno costretti a vincere un retourn match che si annuncia comunque molto aperto in quanto le contendenti si equivalgono come del resto hanno dimostrato nell’incontro di ieri. Dopo una fase di studio nella quale le due squadre sembrano controllarsi a vicenda giunge il vantaggio dei rossoverdi padroni di casa al 14’ per merito di Vargas che realizza in una confusa mischia in area ospite. Al 31’ è bravo Pietra su punizione di Ambrosi.

Si chiude pertanto la prima frazione con il vantaggio locale. La ripresa risulta molto più movimentata e nel finale il team di Massimo Baudone riesce a pareggiare. Al 60’ ancora Ambrosi su calcio piazzato chiama Pietra alla difficile deviazione. Due minuti dopo Vargas va via in contropiede e calcia in diagonale sfiorando il palo ed il raddoppio. All’82’ doppia parata di Pietra su conclusioni consecutive del neoentrato Afonso e di Mathibedi. All’85’ pareggia Sicuro di testa su punizione di Afonso. P.G.

Nelle foto (di Alexia Frascatore): due momenti del derby Marolacquasanta-Cadimare giocato al ’Tanca’