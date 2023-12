Lerici, è l’ora dell’esordio: "Impegno e divertimento"

Dopo gli allenamenti, le amichevoli e la presentazione ufficiale, tutto è pronto per l’esordio in serie B maschile del Lerici Sport, che questo pomeriggio alle 15 sarà ospite alla ’Nannini’ di Firenze della Libertas Rari Nantes Perugia. "Pensiamo di esserci organizzati al meglio sia per quanto riguarda il settore giovanile, sia per quanto concerne la prima squadra - sottolinea alla vigilia il presidente Alessandro Sammartano - peraltro rinforzatasi anche con un grosso giocatore straniero" il centroboa Tomàs Echenique, capitano della Nazionale argentina. "Sarà una stagione all’insegna sia dell’impegno – prosegue Sammartano – che del divertimento nonché del rispetto: dei ruoli, dei compagni di squadra, degli avversari e delle regole". Pronto anche coach Andrea Sellaroli. "Oltre a Echenique, abbiamo altri due nuovi acquisti, Casagrande e Dainese: ci siamo confermati, più che rinnovarci, ora abbiamo cinque ragazzi da Genova rispetto ai nove della passata stagione, per dare più spazio ai locali. Gli under 20 in squadra e sono chiamati al salto di qualità". Dopo alcuni test contro Carrara, Lavagna, Rapallo e San Giorgio, diversi dei quali senza la formazione al completo, finalmente l’esordio, in anticipo rispetto al consueto.

"Ci penalizza un po’ – sottolinea – visto che ci siamo visti da poco tutti insieme, ma è anche vero che ci stiamo allenando da lungo tempo e aspettare troppo rischierebbe di farci perdere di vista l’obiettivo". Rapallo, Aragno, Civitavecchia, Locatelli sono pretendenti alla testa della classifica e protagoniste annunciate della lotta play off: Sellaroli ribadisce che questo è l’obiettivo stagionale, ma la speranza è ovviamente il salto di categoria. A lanciare il gruppo anche, lo spazio acqua finalmente disponibile alla ’Mori’, campo di gioco. "Una grande novità che ho voluto fortemente e la società mi ha accontentato: ci eviterà diversi errori commessi negli anni passati, tre giorni alla settimana sono sufficienti per farci fare passi avanti". Il terzo giorno di allenamento si svolgerà a Sori. Il tecnico, che dovrà fare a meno di Vangi, infortunato alla spalla, così parla nel pregara, tramite l’addetto stampa Andrea Catalani. "Iniziamo come l’anno scorso contro il Perugia, che si era poi rivelato la nostra bestia nera, obbligandoci a due pareggi tra andata e ritorno. La partita ci dirà se siamo riusciti a cambiare registro: serve partire subito bene, anche perché abbiamo qualche giocatore non al 100%".

Il campionato di serie B è organizzato su 4 gironi da 10 squadre: le prime 4 di ogni raggruppamento accederanno ai playoff, 8ª e 9ª faranno i playout, l’ultima retrocederà direttamente. Il girone 2 è composto da: Aragno, Civitavecchia, Lerici Sport, Libertas Rari Nantes Perugia, Livorno Aquatics, Locatelli, Osimo Pirates, Rapallo, San Giorgio Waterpolo, Tolentino.

Chiara Tenca