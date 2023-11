Il Lerici ’arruola’ Samuele Casagrande e Alessandro Sammartano

Il Lerici Sport di coach Andrea Sellaroli scalda i motori nei mesi che precedono il campionato di serie B, mentre entra in una fase più intensa la preparazione in corso alla piscina Mori della Spezia per arrivare preparati all’appuntamento con l’inizio della stagione: in attesa dell’arrivo del centroboa Tomàs Echenique, attualmente impegnato con la sua Nazionale argentina ai Giochi Panamericani dopo avervi fatto il Campionato del Mondo, il club rossoblù annuncia ancora due rinforzi, entrambi di origine ligure. Si tratta del difensore rapallino Samuele Casagrande, giocatore esperto di 32 anni, che indossa la calottina dei Coccodrilli lasciandosi alle spalle due stagioni con il Lavagna (A2) e può vantare trascorsi con il Chiavari (A1), oltre che con Recco, Sori e Rapallo, in cui si è formato. "Ho trovato disinvoltamente l’accordo – afferma, tramite l’addetto stampa del club Andrea Catalani – perché mi sembra che a Lerici ci siano progetto e volontà; inoltre, mi trovo in piena sintonia con coach Andrea Sellaroli". Insieme a lui, approda alla corte del presidente Alessandro Sammartano anche il 26enne Federico Dainese, attaccante originario di Genova. "Puntiamo ai playoff – annuncia – e anche una promozione ci starebbe niente male". Ha sfiorato la promozione in A2 col Piacenza la scorsa stagione e nel suo palmarès vanta un titolo italiano under 20 con il Bogliasco.

Chiara Tenca