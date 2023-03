Gattuso: "Salernitana squadra competitiva"

"Bisogna fare i complimenti a Iervolino, è riuscito subito a incidere, ha costruito una squadra competitiva, ha messo tanti soldi, sta facendo un centro sportivo, bisogna dargli i meriti, ha le idee ben chiare". L’ex azzurro e campione del Milan Gennaro Gattuso, intervenuto ieri ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha parlato della

Salernitana prossima avversario dello Spezia dopo la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. "E’ una squadra ben costruita – ha aggiunto l’ex tecnico del Valencia – con Paulo Sousa sta giocando un calcio che mi piace, che vuole comandare il gioco, in più ha anche migliorato la fase difensiva, può fare bene". Intanto, come previsto, Mbala Nzola è stato squalificato per una giornata per l’ammonizione presa venerdì pomeriggio nel match contro il Sassuolo: il bomber aquilotto dovrà quindi saltare la sfida salvezza contri la Salernitana. In tutto i calciatori squalificati

in serie A sono 18.