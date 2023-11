Cestistica mette sotto la capolista. Il riscatto dopo due ko consecutivi

CESTISTICA SPEZZINA

64

LOGIMAN BRONI

61

(11-16, 22-19, 15-13, 16-13)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 7, Capellotto 4, Templari 7, Baldassarre, Carraro 5, Favre 18, Candelori, Guzzoni 18, Capra 5, n.e. Castelli, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini.

LOGIMAN BRONI: Moroni 11, Molnar 5, Ianezic 4, Policari 16, Grassia 2, Bonvecchio 14, Labanca, Coser 9, Ferrazzi, n.e. Corti, Carbonella, De Pasquale. All. Magagnoli.

Arbitri: Mammola e Rezzoagli di Rapallo.

LA SPEZIA – Va sotto, soffre, recupera e vince. Dopo due sconfitte consecutive la Cestistica Spezzina si riscatta contro la capolista Broni, al termine di un match tiratissimo. Una prestazione di qualità e grinta da parte delle ragazze di Corsolini, al cospetto di un avversario di prim’ordine. Come da pronostico è Broni a partire forte trascinato dalla verve di Policari e Bonvecchio (30 punti in due): le lombarde chiudono il primo quarto avanti di 5 (11-16), svantaggio che Spezia riesce a limare prima dell’intervallo lungo (33-35). Tutt’altra musica al ritorno in campo, con Guzzoni e compagni brave riagguantare il match sul 48-48 con cui si chiude la terza frazione. Ultimo tempino al cardiopalmo giocato punto a punto: Spezia trova lo speed buono per trovarsi avanti 63-58 a 1’38’’ dalla fine, un tiro da 3 di Moroni porta Broni sul 63-61, a 11’’ Favre mette dentro uno dei due liberi a disposizione e si va sul 64-61. A secondo dalla sirena tiene il fiato sospeso il ’PalaMariotti’ sulla tripla di Ianezic che si stampa sul ferro: poi un’infrazione di passi regala la palla a Spezia, che chiude vittoriosamente.