Cena dei ’Sonà per le Aquile’ fra allegria ed entusiasmo

Serata all’insegna dell’allegria per i tifosi aquilotti appartenenti al gruppo ‘Sonà per le Aquile’, ritrovati a cena in un noto ristorante cittadino. Il gruppo, guidato dallo storico presidente Giorgio Dal Cielo, è solito posizionarsi in gradinata, sopra la balaustra dove un tempo si radunava il Gruppo Elegante. Sempre presenti al ‘Picco’ e in trasferta, hanno voluto lanciare un messaggio di compattezza e fiducia in vista di Spezia-Torino: "Tutti uniti per le Aquile’, lottiamo insieme per restare in Serie A, forza Spezia ora e sempre!". Un modo anche per stemperare la tensione. Non molliamo di un centimetro, saremo tutti allo stadio a incitare i bianchi dall’inizio alla fine. Siamo spezzini, abituati a combattere e vincere nelle difficoltà"