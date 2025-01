Carrarese-Spezia 0-4: poker vincente degli aquilotti firmato da Pio, Kouda ed Elia

Carrara, 19 gennaio 2025 – Non c'è stata proprio partita: con un sonoro poker lo Spezia espugna lo stadio dei Marmi e fa suo il derby apuano contro la Carrarese (all'andata fu 4-2 a favore degli aquilotti). Due gol per tempo (doppietta di Pio Esposito, nel primo, poi Kouda e Elia nel secondo), per una gara giocata senza tifosi spezzini a causa del divieto di farli partecipare sugli spalti, da parte del Prefetto di Massa.

Viste le squalifiche di Cassata, Wisniewski e Di Serio, mister D'Angelo decide per Vignali come terzo di difesa e di far partire Kouda dall'inizio accanto o poco dietro a Pio Esposito.

Parte subito forte lo Spezia con Mateju, dopo due minuti, la cui conclusione finisce alta sopra la traversa, mentre al 4' protestano i locali per una caduta di Sphendi in area aquilotta, ma nulla di fatto.

Dopo il colpo di testa di Pio con palla a lato (su traversone di Elia) al 12', il ragazzo con il numero 9 arriva a 10 tra i cannonieri che, sul tiro-cross di Elia a deviare con una zuccata alle spalle di Bleve (che si infortuna nell'uscita e viene sostituito da Chiorra). Il raddoppio dell'attaccante, sua undicesima rete, al 49' con stop e diagonale imprendibile in area. Nel frattempo D'Angelo è costretto a sostituire Nagy con Bandinelli per un problema fisico.

Dopo l'intervallo subito due sostituzioni per i padroni di casa che cercano di cambiare l'inerzia della gara, ma dopo 5 minuti Kouda fa tris: contropiede palla al piede del fantasista che, dal limite, lascia partire un destro a giro imparabile per Chiorra. Era partita bene la Carrarese nella ripresa, però il terzo gol le stronca le gambe.

Passano altri 8 minuti ed ecco il poker: colpo di testa che prende in controtempo Chiorra. È lo 0-4. Al 37' potrebbe arrivare addirittura il quinto gol, ma Chiorra si stende e salva su Aurelio. Comunque si fanno vedere anche i locali, sostenuti incessantemente dai tifosi, con Palmeri allo scadere, ma Chichizola blocca al petto. Al triplice fischio lo Spezia vola a quota 42 in classifica e ne recupera 2 al Pisa, fermato sul pari a Catanzaro.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve (23' pt Chiorra); Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli (1' st Giovane), Cicconi (8' st Belloni); Shpendi (15' st Palmieri), Cherubini; Finotto (1' st Cerri). All. Calabro.

SPEZIA (3-5-1-1): Chichizola; Mateju, Hristov, Vignali; Elia, Nagy (33' pt Bandinelli), S. Esposito, Degli Innocenti (17' st Candelari), Reca (29' st Aurelio); Kouda (17' st Falcinelli); P.Esposito (29' st Colak). All. D’Angelo.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Rete: 20' pt e 49' pt P. Esposito; 5' st Kouda, 14' st Elia.