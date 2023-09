Canottaggio Medaglie e Allegria a La Spezia: Velocior brilla alla Festa del Remo

Cinque equipaggi, grande inclusione, qualche medaglia d’oro (e non solo) e tanta allegria all’ottava edizione della Regata Nazionale Festa del Remo - 3° Trofeo Mauro Morassut, per gli atleti della Canottieri Velocior La Spezia 1883. Gare di canottaggio e indoor rowing che hanno portato sui gradini migliori del podio Alessia Bono, Matteo Farina, Leonardo Rubini, Francesco Nieri, Marco Cardinali, Federica Granato, Aurora Maggiani, Elisa Mastrini, Michael Marangone, Andrea Ciancio, Luca Sommovigo, Riccardo Zanbelli, Pietro De Rosa, Luca Tedeschi, Leonardo Lancia, Paola Bertoli, Alessia Bono, Cinzia Riccobaldi Pino Cocco, Luca Sortino, Francesco Vedovi, Gigi Pich. Per il sodalizio del presidente Domenico Rollo (direzione tecnica di Riccardo Mazzoni e collaborazione del direttore di sede Riccardo Valori, con Pino Cocco, coordinatore del Settore Canottaggio speciale Canottieri Velocior e referente per la Federazione della Attività Special Olympics, parla il capo delegazione Massimo Tallini: "Per le nostre gare siamo nel complesso soddisfatti, soprattutto per i risultati nell’indoor rowing"

Marco Magi