Canottaggio Coppa Italia nel segno di Monterosso

Parla monterossino la gara di Coppa Italia di canottaggio disputata nel campo di regata di Genova Prà, organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Alessandro Borniotto, ha chiusto la sua brillante performance con una medaglia d’argento: il giovane monterossino festeggia il risultato e ci dà la sua visione del mondo canottaggio: "Cosa ci vuole per fare canottaggio? Determinazione e voglia, come in ogni cosa". Con lui nella gara genovese Franco Scapparone e Leonardo Rodrigues, due nomi ormai consolidati nel mondo del canottaggio, hanno accumulato vittorie in diverse categorie, da’ragazzo’, a ’cadetto’ fino ad ’allievo’. La loro unità, però, è stata sempre alimentata dalla stessa profonda passione: il mare.

Il terzetto di campioni è stato ricevuto dal sindaco di Monterosso Emanuele Moggia, portando con sé i trofei e le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo conquistate nei Campionati regionali, nelle gare nazionali, nei tornei Interregionali e nelle competizioni amichevoli. Leonardo Rodrigues ha ricordato con entusiasmo il suo debutto: "La prima volta che ho preso un remo in mano, mi sono subito appassionato, e da allora non ho mai smesso di amare questo sport"

A Franco Scapparone nel corso dell’incontro col sindaco è stata fatta domanda cruciale su come convincere un coetaneo a provare il canottaggio.

"Lo sport del canottaggio insegna la pazienza; se non si aspetta, non si possono ottenere risultati significativi". L’ancoraggio con il mare non è solo un legame sportivo, ma si estende anche agli studi nautici per i più grandi. Leonardo, ora in terza media, ha programmato di unirsi a loro nel prossimo anno scolastico. Dietro queste storie di successo, c’è l’infaticabile impegno dell’allenatore Walter Viviani, che con passione dedica ogni momento possibile per formare, allenare e accompagnare questi giovani atleti nelle competizioni. La sua guida preziosa è stata fondamentale nel plasmare questi campioni e nel far emergere il loro talento nel mondo del canottaggio.