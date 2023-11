Canaletto, Rapallo e Forte dei Marmi vincenti nei trofei 'Mori' e 'Reali'

La Spezia, 16 novembre 2023 – Cesare Mori e Piero Reali erano due grandi sportivi spezzini, scomparsi, che hanno sempre valorizzato i giovani. Ed il Canaletto Sepor, per ricordarli, ha organizzato un torneo riservato alle categorie Pulcini 2013 e 2014 e Primi Calci 2015. Cesare Mori grande tifoso dello Spezia e fondatore della Sepor, è presidente onorario della società canarina per oltre un ventennio.

Il grande colosso industriale Sepor nasce nel 1952 da un’intuizione proprio di Cesare Mori, un intelligente precursore nel ramo che permette alla Sepor di affermarsi nei primi anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, come azienda specializzata nella fornitura di servizi portuali (da cui deriva il nome Se-Por) nel porto spezzino.

Ad onorarlo il nipote Mattia che ha provveduto alla premiazione di tutti i bambini e il pronipote Nicolò classe 2015 che con la maglia gialla ha alzato con i compagni l’ambito trofeo intitolato al bisnonno ed ha firmato una tripletta.

Reali è stato valido dirigente del Canaletto e di altre società spezzine per anni, uomo di punta come direttore sportivo della Locanda Alinò, società amatoriale protagonista nell’ultimo decennio del movimento calcistico Uisp provinciale e regionale. Alle premiazioni sono intervenuti la commossa mamma, Paolo e l’amico, nonché team manager dell’Alinò, Paolo Calzetta.

Nei Primi Calci 2015, ex aequo in vetta per Canaletto e Psm Rapallo, al Forte dei Marmi in finale sul Ceparana il trofeo dei Pulcini 2014, mentre Psm Rapallo batte in finale i canarini di Ciucci nei Pulcini 2013. Ad officiare le premiazioni il responsabile della cantera canarina Fabrizio Vaccarini, il direttore sportivo Paolo Rossi, il responsabile organizzativo Marco Biso e il team manager della prima squadra Carlo Valleri.

PULCINI 2013

Girone A: Canaletto-Ceparana 6-0, Ceparana-Villafranchese 1-3, Canaletto-Villafranchese 4-1; girone B: Levante-Pontremolese 1-1, Pontremolese-Rapallo 0-3, Levante-Psm Rapallo 0-5.

Finali. 5°/6° posto: Ceparana-Pontremolese 1-7 (Sparvieri; Vakin 2, Ceci, Gregorini, Agoiugoi, Marach, Griesi); 3°/4°posto: Villafranchese-Levante 2-3 (Magnani 2; Vestrini, Caroli, Rizza); 1°/2° posto: Canaletto-Rapallo 2-3 (De Marco, Caroti, Masha; Sanzio, Maggi).

PULCINI 2014

Girone A. Canaletto-Don Bosco 0-0, Don Bosco-Ceparana 0-7, Canaletto-Ceparana 0-0; girone B: Levante-Pontremolese 2-1, Pontremolese-Forte dei Marmi 1-1, Levante-Forte dei Marmi 0-1.

Finali 5°/6°posto: Don Bosco-Pontremolese 0-8 (Butini 2, De Blasi 3, Pasquali 2, Borzacca); 3°/4° posto: Canaletto-Levante 0-1 (Sica); 1°/2° posto: Ceparana-Forte dei Marmi 1-3 (Nardi).

PRIMI CALCI 2015

Girone A: Canaletto-SpeziaSportale 5-0 (Caputo 2, Mori 3), Speziasportale-Fossone 1-1 (Balla: Tavarini), Canaletto-Fossone 5-0 (Caputo 2, Folloni, Balestreto, Grechi). Girone B: Arci Pianazze-San Marco Avenza 0-2 (Harbeanu), Arci Pianazze-Psm Rapallo 0-2 (Pedrocchi, Guini), San Marco-Psm Rapallo 1-2 (Yerzea; Mantesso, Tripoli). Finali 5°/6° posto: Fossone-Arci Pianazze 1-2 (Sibaud; Peckacu, Conte); 3°/4° posto SpeziaSportale-San Marco 0-2; 1°/2° posto Canaletto-Psm Rapallo 3-3 (Caputo 2, Folloni; Mantesso, Pedrocchi, Gjini).

Marco Magi