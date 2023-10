Campionato Spezzino al via: La Spezia si sfida per il titolo

Aperte fino a domani le iscrizioni a Campionato Spezzino, kermesse amatoriale di calcio a 7 e a 5 organizzato dall’Aics. Già una trentina le squadre affiliate. Il campionato si svolgerà in tre centri sportivi: Pianta 310, Trincerone e Pianazze. Tra le novità di quest’anno, l’introduzione di un campionato a 5 e di un campionato a 7, che si disputerà interamente al centro ’Berghini’ di Sarzana, pronto ad accogliere le squadre della bassa Val di Magra e Toscana. Le squadre di Spezia e Sarzana si sfideranno per ottenere il titolo provinciale ed ottenere un pass per accedere al torneo interregionale Ligure-Toscano e i campionati nazionali Aics. La Ligure TraslochiO.F. Chelli, detentrice del titolo, e le altre squadre spezzine, per ottenere il titolo provinciale, dovranno quindi sfidarsi nella fase finale con le squadre del campionato Ssarzanese, tra le quali spunta il nome della Pizzeria Bacetto, campionessa nel 2022 e vicecampionessa nel 2023 nella Uisp. Per maggiori informazioni, aggiornamenti su risultati e classifiche del precampionato si può visitare il sito www.campionatospezzino.com, scaricare l’app di campionato spezzino, Instagram oppure mandare una mail a campionatospezzino@gmail.com.

m. magi