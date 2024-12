Calcio Uisp: con El Khir, Meta e Porpora l'Avosa fa lo scatto

La Spezia, 12 dicembre 2024 – El Khir, Meta e Porpora trascinano al successo Avosa che batte la capolista Leta Scp e si posiziona sulla vetta del Girone 1 del campionato Uisp provinciale. Non solo, dopo l'undicesima di andata del calcio a 7 della Lega della Spezia e della Valdimagra, in seconda posizione ecco balzare la Locanda Alinò, una delle due formazioni (l'altra è il Veppo nel Girone 2), che non ha ancora perso neanche una partita, nella quale milita bomber Novani, capace di segnare 6 gol.

GIRONE 1

Risultati: Sesta Godano-Locanda Alinò 2-10 (Pouye M., Taddei D.; Novani R. (6), Russo R. (2), Acosta Rodriguez F., Saoud A.), Saja Srl-Levanto 4-1 (El Caidi H. (2), Chierici T. (2); Currarino A.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Aurora Ponteggi 0-8 (Cerri S. (3), Stefanelli L. (2), Raggi F., Ibba A., Antonelli D.), Avosa-Leta Scp 3-0 (El Khir O., Meta D., Porpora F.), Realchiappa Progetto Appalti-Sporting Bacco 5-5 (Tonelli D. (2), Borriello F. (2), Venturotti A.; Corsi A. (2), Calzolari N., Cioni G., Dell'Ovo A.), La Gira O.F. Chelli-Pellegrini Gomme 4-3 (Celaj X. (2), Corvi Dallara L., Ferdani F.; Sidi Brahim S. (2), Severi S.), Ristorante Pin Bon-Good Boys 4-5 (Alvisi R., Ardovino D. (2), Gravina P.; Fabrello P. (2), Forasassi D. (2), Vené L.).

Classifica: Avosa punti 18; Locanda Alinò e Leta 17; Aurora 15; Good Boys e La Gira 13; Real Chiappa 10; Pin Bon e Saja 9; Pellegrini 7; Real Dlf 5; Bacco e Sesta Godano 3; Levanto 0.

Tutto cristallizzato in alto nel Girone 2 dove guida il Veppo e nel quale la sorpresa è il successo del Monti sull'Ms Costruzioni/Ccr Muggiano in trasferta.

GIRONE 2

Risultati: Dlf/Gmn-Moto Masini 2-6 Bonamino F., Maltese F.; Varacalli D. (2), Cavana M. (2), Luiso A., Masini M.), Fc Armaneto-Ac Rebocco/Vf Alinò 2-12 (Toffoletti G., Caruso G.; Coppola M. (4), Bariti D. (3), Todaro F. (2), Grillo R. (2), Bautista Espin B.), Sarzanello-Bar Cavour 2-6 (Formicola M. (2); Terenzoni M. (2), Conti M. (2), El Atiki B., Tonello M.), Asc Bagnone-Bar Ravenna 3-5 (Giromini M., Trivelli M., Lombardi E.; Turano M. (3), Del Bene A., Essaga Ndjodo J.), Delta del Caprio-Asd Veppo 1-3 (Menchini S.; Rebecchi G. (3)), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Monti 0-2 (Galia A., Maurelli D.), Asd La Foce Fuoricampo-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 4-4 (Cancogni D. (2), Bonadies E., De Rosa M.; Licari A. (2), Cundumi Cuero L., Stagliano' M.).

Classifica: Veppo punti 19; Cavour 16; Rebocco/Alinò 15; Moto Masini e Ms/Muggiano 13; Bagnone 12; Dlf/Gmn, Foce Fuoricampo, Ravenna e Sarzanello 8; Monti e Ciassetta 6; Delta del Caprio 4; Armaneto 2.

La Loggia 4.0 piega il Comano, leader del Girone 3, ora affiancato dal Bar Picchi.

GIRONE 3

Risultati: Sesta Godano 2-Lm Immobiliare rinviata, Dlf Aston Birra-Carpena/Spezia Centro 2024 3-4 (Di Gaspero E. (2), Zironi T.; Da Pozzo L. (2), Mammi T. (2)), Dl Stella Rossa Canaletto-Asd Atletico Tresana 2010 0-7 (Gires M. (3), Bambini C. (2), Ture M. (2)), La Loggia 4.0-Asd Comano 2016 3-1 (Pasini T. (2), Mugnaini A.; Marzi L.), Atletico Gragnola-Veppo 2 6-1 (Costa A. (2), Valletta N. (2), Spadoni N., Ramaj A.; Redico D.), Bar Picchi-Real Chiappa Palati Fini 7-3 (Lalouz A. (2), Tedeschi A., Vanoli F., Jimenez Acosta J., Ricci M., Sabatini A.; Granados A., Buttafuoco V., Ceretti L.), Pallerone-Deportivo La Bottiglia 5-3 (Magnanini N. (2), Lattuada G., Gaspari L., Germi G.; Bardini F. (2), Vergassola M.).

Classifica: Comano e Picchi punti 17; Pallerone 16; Loggia 15; Bottiglia 13; Gragnola 12; Aston Birra e Tresana 10; Real Chiappa 8; Sesta Godano e Carpena 5; Lm 3; Dl Stella Rossa 2; .Veppo 2 0.