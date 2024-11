Calcio Uisp a 11: Montemarcello e Comano 'lanciano' il Bagnone

La Spezia, 24 novembre 2024 – Real Chiappa e Gs Pozzuolo bloccate sul pari dalle rispettive avversarie (Montemarcello e Comano), così il Bagnone – corsaro in casa del Cpo Agr. La Sarticola – veleggia solitario in testa al Girone 1 del campionato calcistico a 11 della Uisp. Nel segmento della Spezia e della Valdimagra, nella nona giornata di andata, da segnalare il rotondo successo dell'Amatori Per Lucio contro il povero Atletico Tresana sepolto da 9 gol e anche il poker che la Serra rifila agli ultimi del Carpena/Spezia centro.

Rallenta l'Amatori Filattiera in vetta al Girone 2, fermato dalla Colomba 9.80, così si avvicina il Pugliola/Bellavista ora a -2, dopo l'acuto sul rettangolo dell'Amatori Pallerone firmato da Conti.

GIRONE 1

Risultati: Amatori Castelnuovo-Blues Boys 2-2 (Bellegoni G., Peigottu L.; Bennati S., Sebastiani N.). Cpo Agr. La Sarticola-Asc Bagnone 0-1 (Fabiani S.), Amatori Per Lucio-Asd Atletico Tresana 9-1 (Pellistri M. ( 3), Freschi A. ( 2), Corsini M., Pennacchi J., Galassi N., Dell'Amico M.; Gabrielli L.), Gs Pozzuolo-Comano 1-1 (Di Sarcina J.; Lombardi L.), La Serra-Carpena/Spezia Centro 2024 4-0 (Ratti L. ( 2), Belli M., Tognetto M.), Cgs Real Chiappa-Montemarcello 0-0, Sesta Godano-Asd Sarzana Calcio 2-4 (Taddei D. ( 2); Giubasso U. ( 2), Favasuli J., Luccherino A.).

Classifica: Bagnone punti 14; Real Chiappa 13; Pozzuolo e La Serra 12; Sarzana 10; Amatori Per Lucio 9; Ritrovo Filetto, Montemarcello e Amatori Castelnuovo 8; Ragazzi del Blues e Sesta Godano 7; Atletico Tresana, Cpo. Agr. La Sarticola e Comano 6; Carpena -1.

GIRONE 2

Risultati: Pegazzano-Delta Del Caprio 1-2 (Firetto S.; Staghezza D., Volpi A.), Amatori Pallerone-Pugliola / Bellavista 0-1 (Conti P.), Sporting Bacco-Golfo dei Poeti/Avis Lerici 1-1 (Gerosa F.; Maddalena L.), Rangers Soliera-Autoservice Cassana 2-0 (Ippolito A., Ricciotti A.), Farafulla Fc-Us Ceserano 0-0, Virgoletta-Romito 7-1 (Khdim E. ( 2), Incorvaia U., Lazzeroni L., Stella L., Bregasi A., Giannotti L.; Bigi L.), Amatori Filattiera-La Colomba 9.80 0-0, Atletico Gordana-Riomaior Bar O'netto 3-6 (Balla I., Carcione C., Seck N.; Errouichaq R. ( 2), Luiso A. ( 2), Diallo D. ( 2)).

Classifica: Amatori Filattiera punti 15; Pugliola/Bellavista 13; Virgoletta, Ceserano e Rangers Soliera 12; Golfo dei Poeti e Colomba 11; Riomaior e Delta del Caprio 9; Pegazzano 8; Sporting Bacco 7; Farafulla e Pallerone 6; Cassana e Gordana 5; Romito 1.