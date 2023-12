Calcio Uisp a 11: Cpo La Sarticola a forza 4, ko il coriaceo Montemarcello

La Spezia, 10 dicembre 2023 – Finetti in gol e così il Valeriano Favaro Alinò non solo batte un coriaceo Montemarcello mantenendo la vetta, ma infila la sua decima vittoria condita da 40 gol segnati. Rialza la testa il Cpo Agriturismo La Sarticola che strapazza La Serra che viene così raggiunta sia da Real Chiappa che dall'Amatori Per Lucio, che impattano nello scontro diretto. Questo nell'undicesima di andata del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Nel Girone 2 l'Atletico Tresana perde la vetta, battuto nella sfida con l'Amatori Castelnuovo, mentre il Gran Caffè Sarzana pareggia e ora sono loro 3 a guidare insieme a braccetto.

Infine nel Girone 3, Virgoletta che ottiene un solo punto nella gara con l'Autoservice Cassana, ma è quanto gli basta per agguantare in testa il Ceserano, battuto di misura dal Pegazzano.

GIRONE 1

Montemarcello-Valeriano Favaro Alinò 0-1

Finetti R. Cgs Real Chiappa-Amatori Per Lucio 2-2 Tagliafierro D., Agrifoglio C.; Freschi A., Pellistri M. Cpo Agr. La Sarticola-La Serra 4-0 Babboni G.(2), Figaia C., Danesi L. Gs Pozzuolo-Amatori Filattiera 1-0 Fausti F. Blues Boys-Comano 1-2 Remmi L.; Servi N., Galia A. Asd Il Ritrovo Filetto-Asc Bagnone 2-1 Mosti S.(2); Assal A.

Classifica: Vf Alinò punti 21; La Serra, Real Chiappa e Amatori Per Lucio 14; Blues Boys 12; Comano 11; Pozzuolo e Cpo La Sarticola 10; Ritrovo Filetto 9; Amatori Filattiera 7; Montemarcello 5; Bagnone 3.

GIRONE 2

Gran Caffè Sarzana-Blues Boys 2 1-1 Marchini G.; El Ammari M. Delta Del Caprio-Pugliola / Bellavista 1-0 Staghezza D. Amatori Pallerone-Riomaior Bar O'netto 1-1 Gaspari L.; Pieri J. Asd Atletico Tresana 2010-Amatori Castelnuovo 0-2 Peigottu L., Simoncini V. Sporting Bacco-Albianese rinviata

Classifica: Gran Caffè Sarzana, Castelnuovo e Tresana 14; Sesta Godano 12, Delta del Caprio 11; Riomaior e Blues Boys 8; Albianese, Sporting Bacco e Pugliola/Bellavista 7; Pallerone 6.

GIRONE 3

Atletico Gordana-Romito 4-2 Federico A., Gremi A., Dellapina M., Balla I.; Cundumi C., Cundumi L. Pegazzano-Us Ceserano 3-2 Makitov I., Firetto S., Tola C.; Franchetti N., Pierini L. Golfo Dei Poeti Lerici-Rangers Soliera 1-1 Maddalena L.; Terenzoni M. La Colomba 9.80-Farafulla Fc 2-0 Cantoni S.(2) Virgoletta-Autoservice Cassana 1-1 Zbarcea C.; Mancusi G.

Classifica: Ceserano e Virgoletta 15; Rangers Soliera e Pegazzano 14; Colomba 13; Golfo dei Poeti 9; Farafulla e Gordana 8; Ritrovo Filetto e Cassana 6; Romito 2.

Marco Magi