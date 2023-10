Biliardo Uisp: Sarzana B sgambettato dai cugini, ma il Termo A frena

La Spezia, 16 ottobre 2023 – Cade la capolista nel derby, ma sotto l'inseguitrice non ne approfitta. Nella quarta di andata della Serie A nel campionato di biliardo specialità boccette a squadre, a cura della Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, il Sarzana B cade contro i cugini A (campioni in carica), ma il Termo A recupera solo 1 punto, fermato sul pareggio dal Jolly B. In Serie B, intanto, dove guida sempre il Follo A, resta indietro l'O'Scaineto mentre guadagna posizioni la Pianta A. Infine, in Serie C, arrivata alla quinta di andata, finisce in parità il big match tra Lizza C e Pitelli B, così le posizioni, rispettivamente prima e seconda, rimangono invariate.

Serie A

Il Campetto A-Pitelli 3-1, Lizza A-Sarzana C 4-0, Maxim-Termo 1-3, Termo C-Maxim B 1-3, Sarzana B-Sarzana A 1-3, Termo A-Jolly B 2-2, Goriziana-Valdellora A 3-1. Ha riposato: Riccò A.

Classifica: Sarzana B punti 13; Lizza A e Termo A 12; Maxim A 9; Sarzana A, Campetto A e Goriziana 8; Termo B, Termo C e Jolly B 7; Valdellora A 6; Pitelli A e Maxim B 5; Riccò A 4; Sarzana C 1.

Serie B

Jolly A-O'Scaineto 3-1, Jolly C-Pianta A 1-3, Centrale B-Centrale A 1-3, Pianta B-Follo A 2-2, Santo Stefano Magra-Lizza B 1-3, Riccò B-Campetto B 1-3, Maxim C-Valdellora B 2-2.

Classifica: Follo A punti 12; Pianta A, Valdellora B e O'Scaineto 11; Lizza B, Centrale A e Maxim C 9; Riccò B 8; Campetto B e Jolly A 7; Santo Stefano Magra A e Centrale B 6; Pianta B e Jolly C 3.

Serie C

Termo D-Campetto C nd, Pitelli B-Lizza C 2-2, Riccò C-Follo B 2-2, Santo Stefano Magra B-Maxim D 2-2. Ha riposato: Valdellora C.

Classifica: Lizza C punti 13; Pitelli B 12; Riccò C 11; Termo D e Maxim D 8; Campetto Ce Valdellora C 7; Santo Stefano Magra B 6; Follo B 4.

Marco Magi