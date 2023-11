Antonucci resta ai box

Prove tecniche di formazione anti-Parma, ieri pomeriggio, a Follo, nel match amichevole che la truppa aquilotta ha disputato contro la Primavera. Mister D’Angelo ha confermato il sistema 4-3-2-1. In difesa si è rivisto Muhl al centro (Bertola nel 2° tempo) affiancato da Nikolaou, con i due terzini Amian e Elia (in ballottaggio con Moutinho). A centrocampo il tecnico ha variato diverse soluzioni provando prima Esposito e poi Ekdal in regia, con Zurkowski e Bandinelli ai lati, alternandoli a Candelari e Pietra. In attacco spazio a Verde, Kouda, Pio Esposito, sostituiti nella ripresa da Krollis, Moro e Cipot. Sono rimasti ai box gli infortunati Hristov, Reca, Wisniewski. Non ha preso parte alla seduta Antonucci per un affatticamento, il giocatore si è allenato a parte, si spera possa essere recuperato per sabato. Mister Vecchio ha risposto con: Zoet, Manfrone, Cugnata, Benvenuto, Ebano, Garzia, Campana, Corradini, Lachowicz, Pedicillo, Di Giorgio. Il match è terminato sette a zero per la formazione maggiore, con gol di Pio Esposito (10’ e 38’), Elia (44’), Krollis (52’ e 69’), Cipot (58’), Serpe (74’).

Fabio Bernardini