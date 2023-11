Alice Franceschini parte a razzo. Medaglia di bronzo agli Assoluti

Medaglia di bronzo a livello nazionale nella gara di debutto: non poteva iniziare meglio l’esperienza sulla distanza classica della maratona per la spezzina Alice Franceschini, portacolori della Atletica Spezia Duferco. Alla 22ª edizione della ’Eurospin Verona Run Marathon’, valida come prova per il campionato italiano, l’atleta spezzina si è classificata terza fra le concorrenti italiane coprendo la distanza (i ’classici’ 42,195 km della maratona) in 2 ore, 42 minuti e 23 secondi, alle spalle dell’altra debuttante Alessia Tuccitto della Caivano Runners, seconda in 2 ore, 38 minuti e 52 secondi. Sul traguardo Alice Franceschini è stata superata anche dalla britannica Alice Braham (2 ore, 40 minuti e 7 secondi) ovviamente però non classificabile per i campionati nazionali.

La vittoria e il titolo italiano sono andati alla veneziana Giovanna Epis (2 ore, 29 minuti e 9 secondi, un secondo in meno rispetto al tempo ottenuto tre mesi fa ai mondiali a Budapest), al suo secondo alloro tricolore. In campo maschile successo dell’atleta dei Carabinieri Francesco Agostini, già vincitore nel 2020. Al termine della gara le premiazioni alla presenza del presidente Fidal, lo spezzino Stefano Mei, che si è congratulato con i vincitori.

Nella foto: Alice Franceschini