Zurkowski all’Empoli, ora è ufficiale. Degli Innocenti pronto per le visite

Rientrano dal ritiro di Santa Cristina in Valgardena, dopo l’odierno allenamento mattutino, gli aquilotti di Luca D’Angelo. Poi, dopo tre giorni di riposo totale, e un paio di amichevoli, sono attesi il 12 agosto dalla prima sfida che conta, in trasferta, contro la Salernitana, in Coppa Italia. Intanto, in casa Spezia, come anticipato nei giorni scorsi dal nostro quotidiano, Szymon Zurkowski è andato in prestito con diritto di riscatto all’Empoli, così come Mirko Antonucci che è andato al Cesena, ma con l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Per quanto riguarda il centrocampista Duccio Degli Innocenti (nella foto), giungerà dall’Empoli (la scorsa stagione era a Lecco) in questi giorni, alla corte del tecnico pescarese, dopo aver effettuato le visite mediche. Il mediano, una sorta di vice di Salvatore Esposito, arriva in prestito con diritto di riscatto, ma l’Empoli si è garantito il controriscatto, con un premio di valorizzazione per lo Spezia di circa un milione di euro. Montevarchino, Degli Innocenti ha esordito in Serie A con l’Empoli nell’ottobre del 2022 contro la Juventus, poi nello scorso campionato ha giocato a Lecco, collezionando 29 presenze e 1 assist. Infine il procuratore federale ha deferito il Cosenza per il mancato versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps, e ora rischia 2 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione.

m. magi