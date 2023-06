’Zero si nasce’ Mario Gaggiano allo Smood

È davvero sconvolgente parlare con Mario Gaggiano e sentire la sua voce, che presenta una timbrica identica a quella di Renato Zero. Continuano dunque le sorprese al nuovo locale Smood - Sign Music Desk di Ceparana – che ha già visto grandi nomi salire sul suo palco – e che stasera propone l’artista milanese, molto conosciuto per la sua partecipazione alle due trasmissioni di Mediaset ‘Tu si que vales’ e ‘All Together Now’, nel suo spettacolo ‘Zero si nasce’. La serata, che inizia alle 20.30 con l’aperitivo e prosegue con la musica dalle 22, sarà rallegrata non solo dalle sue performance vocali, ma anche per la rappresentazione in sé, con continui cambi d’abito tipici dell’eccentrico Renato Zero, famoso per i suoi look estrosi pieni di paillette, uno showman con grandissime capacità istrioniche. "Ho scoperto per caso di somigliare vocalmente a Renato Zero – dichiara Gaggiano –. Da allora non ho più smesso di cantare il grande Renatone con la mia naturale voce". Domani, invece (con gli stesso orari di avvio), nel locale di Ceparana di via Vecchia, sarà ospite il deejay livornese Steve Martin (nome d’arte di Stefano Martino) che, con la sua consolle, ricorderà i brani più famosi degli anni Ottanta e non solo. Ricordiamo che Steve ha un’esperienza di oltre 40 anni e farà tappa allo SmooD, al rientro dalla Danimarca dove in questi giorni è stato chiamato a scaldare i motori e i cuori scandinavi sulle piste da ballo. Noi ricordiamo Steve Martin, una delle leggende del panorama della dance italiana, al Pianeta Rosso di Lucca, dove mezza Toscana (e qualche spezzino) si divertiva negli anni Ottanta e Novanta. Per partecipare ai due eventi è possibile contattare lo staff dello SMooD al numero 328 7671213 anche via Whatsapp. L’ingresso è riservato ai soci (la tessera è gratuita il primo anno).

m. magi