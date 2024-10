Zaini e cancelleria per la scuola. Raccolta solidale con il Lions Club

Ci sono gli zaini colorati, gli astucci, i diari, i quaderni. E poi libri, album da disegno, pastelli e tanti altri oggetti per l’attività scolastica. A raccoglierli in questi giorni anche alla Spezia è il Lions Club degli Ulivi nell’ambito di un service multidistrettuale messo in cantiere per dare una risposta di solidarietà e di sostegno alle famiglie in difficoltà economica, garantendo loro strumenti importanti per il lavoro scolastico.

In funzione di questo obiettivo il club presieduto da Marzia Michelotti, sempre particolarmente attento alle necessità del territorio, ha organizzato, grazie alla disponibilità delle socie, tre giornate di raccolta in altrettante date. La prima si è già svolta nei giorni scorsi e ha dato ottimi risultati, gli spezzini hanno infatti risposto con slancio e sensibilità verso l’iniziativa solidale. Le altre giornate sono quelle dell’11 ottobre e del 29 novembre presso il supermercato Basko di via Veneto e la cartoleria Soliani di corso Nazionale. E’ qui che potranno essere consegnati zaini e altro materiale (album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, diari, libri…) che saranno poi consegnati ai frati di Gaggiola di padre Almiro, che provvederanno a distribuirli in diversi circuiti di solidarietà. L’iniziativa si chiama ‘Zaino sospeso’ e richiama lo spirito del famoso caffè sospeso inventato a Napoli, dove una tazzina viene lasciata pagata al bar a disposizione di chi non può altrimenti permettersela. Il Lions l’ha fatta propria, allargandola al mondo della scuola, spiegando il senso della campagna come "un piccolo gesto per il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia".

