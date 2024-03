Zaccone (Il Cigno) ricorda il nostro. Euro Sassarini

Dopo la scomparsa del nostro collega Euro Sassarini, il presidente del consorzio Il Cigno, Silvano Zaccone, ha inviato questo suo pensiero, che pubblichiamo con piacere. "Euro era una persona perbene con la quale ho avuto modo di dialogare e confrontarmi a lungo – spiega Zaccone – . Non sempre le mie personali considerazioni hanno trovato in lui condivisione, con una diversità di opinione su alcuni temi che non è mai divenuta motivo di attrito. Mi piace rimarcare questo aspetto che fa onore alla persona e al suo rapporto con le istituzioni e la cittadinanza. La sorte ha voluto che se ne andasse pochi giorni prima di Sergio Barilari, anch’egli dalle forti radici pignonesi, cugino di Euro da parte di madre: entrambi avevano un amore profondo per la comunità di Pignone, l’impegno di Barilari era profuso nella vita parrocchiale".