World Travel Market. Moggia protagonista

"Non è l’offerta turistica che noi proponiamo a doversi adeguare alla domanda dei grandi numeri del mordi e fuggi, ma viceversa". Così il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, ha portato il suo contributo come relatore al panel World Travel & Tourism Market di Londra, dove ha analizzato il fenomeno dell’overtourism con alcuni esperti del settore di Gran Bretagna, Fiandre e Barcellona. "Imponiamo una offerta di qualità enogastronomica, naturalistica, antropologica, sociale che sia identitaria, che caratterizzi e amplifichi le specificità del luogo e che non sia solo un mero adeguarsi alla domanda bulimica da collezionismo da meta turistica ’Instagrammabile’ che sta divorando le nostre città" ha detto il primo cittadino monterossino, che ha sottolineato l’importanza di investire in cultura e educazione, sia come amministrazioni locali sia per i potenziali turisti, per promuovere una gestione consapevole del territorio. "Serve un battente culturale: da una parte lavorare perché chi viene a visitarci sia consapevole e preparato alla visita. Dall’altra, scardinare l’attuale modello vizioso di domanda e offerta turistica" spiega Moggia.