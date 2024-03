Workshop al Dialma Ruggiero per gli alunni che studiano tedesco

Al centro Dialma Ruggiero, lunedì 11 marzo, si svolgerà un workshop teatrale a fini didattici, destinato a classi di istituti scolastici cittadini che studiano la lingua tedesca. L’attrice Cora Chilcott, che ha già svolto con successo numerose tournée in Italia in vari istituti italo-tedeschi, applicherà i principi del teatro di improvvisazione all’apprendimento della lingua tedesca. I giovani partecipanti avranno la possibilità di creare caratteri e situazioni in modo ludico; in assenza di un testo precostituito dovranno inventarlo attraverso un procedimento di improvvisazione che costituirà un efficace stimolo allo sviluppo delle abilità espressive. Cora Chilcott, nata a Lipsia, ha lavorato tra l’altro al Senftenberger Theater, l’Hans-Otto-Theater di Potsdam, l’Istituto Bat-Regieinstitut der Hochschule für Schauspielkunst ‘Ernst Busch’ di Berlino e nel periodo 2001-2014 al Berliner Ensemble. Ha recitato in numerosi programmi televisivi e come protagonista nel film ‘Tears of Kali’. Il suo cd ‘Erlkönigs Tochter - sagenhafte Balladen und schaurige Lieder von Goethe, Schiller, Bürger und Herder’ ha ricevuto un importante premio dall’emittente radio Hessische Rundfunk. Al laboratorio di lunedì parteciperanno classi del liceo linguistico Mazzini e della scuola media Piaget. La manifestazione, organizzata da Acit con il contributo del Goethe Institut, è riservata alle scuole, su prenotazione. Intanto, è in dirittura d’arrivo l’archivio storico delle conferenze che tanti illustri studiosi hanno tenuto per l’Acit nel corso del cinquantennio di attività (1973-2023). Si tratta di una selezione che comprende tra gli altri le voci dei germanisti Giorgio Sichel, Luciano Zagari, Fabrizio Cambi, Alberto Destro, Ferruccio Masini, dell’italianista Graziella Corsinovi, dello storico dell’arte Mario De Micheli. Le registrazioni delle conferenze, che oltre al valore che hanno in sé, sono anche testimonianza delle varie tappe della storia dell’Acit, verranno inserite nel sito www.acitlaspezia.it.

m. magi