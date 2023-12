Vulcanologia e filosofia con Unitre

Nuovi appuntamenti per l’Unitre (Università delle tre età) di Lerici tra corsi e conferenze, sempre alle 16.30. Spazio intanto oggi, nella sala consiliare del municipio di Lerici, al corso di Filosofia, con ‘Le parole della Filosofia’, a cura del professor Pietro Lazagna. Domani, invece, nella stessa location, la conferenza della professoressa Giovanna Lucia Piangiamore, ricercatrice all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (sede di Lerici). Giovedì, invece, nella sede di Unitre, dalle 9.30 alle 11 il corso lower intermediate di inglese con Diana Cavanna. Si passa poi a venerdì, nella sede Unitre, c’è il corso di Spagnolo con la professoressa Yolanda Garcia, dalle 9.30 alle 11 l’avanzato, dalle 11 alle 12,30 l’intermedio. Nella stessa giornata, alle 16.30, per la rassegna ‘Un libro al mese’, la presentazione del volume di Riccardo Boggi, ‘Ciel sereno, terra scura. Racconti di segnature, paure e un saggio ritrovato’ (Gd Edizioni dello scorso gennaio) a cura di Emilia Petacco, con le illustrazioni di Anna Kunitz (uscito a gennaio), una raccolta di nove racconti inediti dedicati alle storie di vita di contadini e delle loro tradizioni magico-religiose. Per l’Unitre si chiude sabato, con il corso di inglese per upper intermediate, dalle 10.30 alle 12 all’Hotel Shelley.