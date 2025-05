Volti e brividi dei big della musica. A Castelnuovo con ’Tower of Song’

Quando la fotografia incontra la musica. Si chiama non a caso Tower of Song la mostra fotografica di Guido Harari che dal 13 giugno al 12 ottobre sarà allestita nella splendida cornice della Torre del castello dei vescovi di Luni, a Castelnuovo Magra. Una mostra, quella realizzata dal noto fotografo e giornalista musicale di lungo corso, che vedrà esposte, nei sei piani della Torre del borgo del paese, ben 55 fotografie iconiche che ripercorrono la storia della musica attraverso i volti, gli sguardi e le espressioni dei suoi protagonisti, tra cui figurano Freddy Mercury, Lou Reed, Luciano Pavarotti, Tina Turner e Fabrizio De André. Un tributo alla passione per l’immagino e per il suono in cui ogni scatto vuole rappresentare un frammento di memoria collettiva, ma anche un’emozione fissata nel tempo.

"Sono molto contento di questa occasione per tanti motivi – commenta Guido Harari in videocollegamento -. In primis per ritrovare Paolo Bedini, esperto di musica indipendente con cui nei primi anni ‘90 ho già avuto modo di collaborare. Il posto è straordinario e la torre ci consente di sviluppare per la prima volta la mostra in verticale, dove ciascuno dei sei piani avrà una propria identità". Ciascuno dei sei piani della Torre avrà quindi una precisa identità tematica e visiva. Si parte dal live/backstage, che racconterà l’energia del palco e l’intimità dietro le quinte, per poi passare ai grandi volti che hanno fatto la storia in un piano dedicato alle icone maschili, e alle muse, sezione che vuole omaggiare donne carismatiche e indimenticabili. Un piano sarà poi dedicato alle band che hanno segnato epoche, uno al cantautorato e infine un piano sarà dedicato agli incontri, con scatti che racconteranno momenti irripetibili.

"Presentiamo con gioia l’appuntamento di fotografia che da anni ospitiamo nella Torre e che quest’anno sarà dedicato alla musica – aggiunge il sindaco Katia Cecchinelli -.Grazie a Guido, fotografo della musica per eccellenza, e a Paolo Bedini che con Baracca&Burattini ha un’ampia esperienza nel settore. Grazie alla Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana nella persona di Giuseppe Menchelli, che ci supporta per la realizzazione della mostra e allo sponsor Radio Monte Carlo". Oltre alla mostra, che sarà visitabile a partire dal 13 giugno nei week end, e da luglio tutti i giorni escluso il lunedì, grazie al produttore discografico sarzanese Paolo Bedini verranno anche organizzati incontri con artisti ritratti da Guido Harari, tra cui Beppe Carletti dei Nomadi, Yoyo Mundi e Shel Shapiro.

