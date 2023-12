Voce da borsa Wagner. Il soprano Belluomini per Acit in Sala Dante

Un bellissimo concerto mozartiano ha inaugurato l’anno sociale dell’Acit, ma l’Associazione culturale italo tedesca ha già pronto un nuovo interessante appuntamento per gli appassionati di musica classica. In Sala Dante, oggi alle 17 con ingresso libero, si svilupperà un evento organizzato insieme all’Associazione Richard Wagner e al Conservatorio Puccini. Ad esibirsi il soprano Claudia Belluomini, borsa di studio Richard Wagner 2023, accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Podestà, vicedirettore del conservatorio spezzino: eseguiranno brani di Beethoven, Schumann, Brahms, Strauss e Wagner.

Claudia Belluomini ha iniziato a studiare canto all’età di sei anni e qualche tempo dopo ha partecipato alla trasmissione televisiva ‘Bravo Bravissimo’ condotta da Mike Bongiorno. Dopo la maturità al liceo musicale e il diploma alla Bernstein School of Musical Theatre, lavora con le migliori compagnie di musical italiane sotto la direzione di Saverio Marconi, e nel 2019 decide di salire su un ‘meraviglioso treno’ che la porterà alla scoperta del mondo dell’opera lirica. Nel 2022 consegue con lode la laurea triennale al Conservatorio Puccini della Spezia dove attualmente frequenta l’ultimo anno del biennio superiore di secondo livello.

Durante gli studi ha preparato e debuttato in ruoli principali quali la Contessa ne ‘Le nozze di Figaro’ di Mozart, Violetta ne ‘La traviata’ e Gilda in ‘Rigoletto’ di Verdi, Musetta ne ‘La Bohème’ di Puccini, mentre attualmente è impegnata in ‘Turandot, cuore di ghiaccio’. Il maestro Marco Podestà ha conseguito i diplomi di pianoforte, composizione, musica corale e direzione di coro nei Conservatori di Genova e Parma. Ha quindi ottenuto il diploma accademico di secondo livello a indirizzo solistico con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale al Conservatorio di Firenze. Vincitore di competizioni pianistiche nazionali e internazionali, svolge da molti anni una brillante attività, ospite di prestigiose istituzioni, oltre ad aver tenuto centinaia di concerti solistici, cameristici e con orchestra in Belgio, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Malta, Repubblica Ceca, Repubblica popolare cinese, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Ucraina, Ungheria, Tunisia e Venezuela. Ha inciso un significativo repertorio, contenuto in una decina di cd, per etichette quali Divine Art e Antes; sue registrazioni sono state trasmesse dalla Rai, dalla Radio Vaticana e da altre emittenti radiotelevisive nazionali. Inoltre ha debuttato in oltre venti concerti per pianoforte e orchestra, collaborando con direttori di fama internazionale tra cui Emil Simon, Victor Dubrovskij e Ladislau Rooth, e tiene da molto tempo corsi di interpretazione pianistica in Italia e all’estero.

Marco Magi