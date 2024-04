’Vita silente’ al Sun Space

Fotografie che sembrano quadri dalle luci caravaggesche, grazie alla tecnica del ‘light painting’: immagini scattate in un ambiente totalmente buio, con il supporto di un cavalletto, con tempi di posa lunghi. Frutta, verdura, ortaggi mescolati a utensili scovati nei mercatini e oggetti del passato, che si stagliano sul fondo nero su cui sono adagiati. Si chiama ’Vita silente’ la mostra fotografica di Annalisa Raggio, che sarà inaugurata questo pomeriggio alle 18 nel Sun Space di via Sapri 68, dove resterà visitabile con orario 9-18.30 fino al 19 aprile. "È una tecnica che dà molte soddisfazioni – spiega –, senza prevedere particolari o troppo costose attrezzature e può essere tranquillamente messa in pratica a casa propria. La luce è originale, ricercata, d’impatto. S’intitola così perché gli oggetti, affiorando dall’ombra, conquistano vita propria, per diventate testimoni silenziosi della vita dell’uomo, che è assente ma parla attraverso di loro" spiega la Raggio, illustrando i 25 scatti che compongono l’esposizione. Una passione condivisa con l’associazione ’Liberi di vedere’ di Fossitermi. C.T.