Visite nella magia dei ’Castelli ritrovati’

La Cooperativa Zoe, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, presenta l’orario di apertura dei ‘Castelli Ritrovati’: il maestoso Castello Doria Malaspina di Calice sarà aperto tutte le domeniche e giovedì 25 aprile dalle 15 alle 18. "Potrete immergervi nel fascino dell’imponente maniero, circondati dalla natura incontaminata dell’entroterra spezzina, per scoprire la storia di un territorio ricco di tradizioni – spiegano da Zoe – . Al Piano Nobile è possibile visitare l’ampio Salone di Rappresentanza con il grande camino e una suggestiva vista sui borghi del calicese, il Museo delle Risorse Faunistiche e il Museo della Brigata Val di Vara. Al piano inferiore il Museo dell’Apicoltura e una Collezione di utensili della Civiltà Contadina". Tutti i sabati, dalle 15 alle 18 sarà anche possibile visitare il Castello Malaspina di Madrignano con il suo centro espositivo ‘Gli Antichi Liguri in Val di Vara’. Visite guidate per gruppi, su prenotazione. Info: 334-9968868 e 389 946404.