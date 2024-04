Visite guidate alla Valdilocchi

In occasione del ponte del 25 Aprile, la Batteria Valdilocchi apre per 4 giorni consecutivi. Appuntamento, quindi, da domani a domenica per le visite gratuite organizzate dal Comune in collaborazione con la Proloco del Golfo. Il prossimo appuntamento è in programma da domani, a partire dalle 11 e fino alle 18. La Batteria – che si inseriva nel complesso sistema fortificato ottocentesco del golfo della Spezia per la difesa ravvicinata della più potente base navale italiana – si trova in via delle Casermette, a Pagliari. Le visite guidate partiranno dalla Batteria, la cui costruzione fu iniziata nel 1880 e armata con 8 obici e 2 cannoni; l’ingresso avveniva mediante un ponte levatoio su un fosso asciutto che girava attorno a tutta la struttura. Si ricorda che la viabilità è stata modificata con la realizzazione di una nuova rotatoria che rende maggiormente accessibile il transito verso la fortificazione. Dalla nuova rotonda occorre proseguire su via Rita Levi-Montalcini e poi seguire le indicazioni per il campo sportivo Cimma, dove si trova il parcheggio. Dal posteggio, infine, bisogna continuare a piedi su una strada bianca per circa 800 metri.