Visite gratuite con la Croce rossa a Porto Venere

La Spezia, 8 ottobre 2024 - Non si ferma 'Operazione Donatella', il tour sanitario nel territorio spezzino organizzato dalla Croce Rossa della Spezia in ricordo della volontaria Donatella Galeotti. Dopo la tappa nelle frazioni di Varese Ligure, che hanno registrato un alto afflusso e particolare apprezzamento da parte della popolazione, per il quindicesimo appuntamento dell’iniziativa l’ambulatorio mobile della Cri spezzina sarà a Porto Venere domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 12.30 in piazza Bastreri. Per tutta la mattinata il medico specialista della Croce Rossa e le Infermiere Volontarie resteranno a disposizione dei cittadini per controlli sanitari gratuiti e misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo.

Oltre che un servizio sanitario gratuito per la popolazione, 'Operazione Donatella' vuole anche essere un ricordo della volontaria della Croce rossa, Donatella Galeotti, scomparsa a gennaio lasciando un grande vuoto nell’associazione.

Per questo le infermiere volontarie della Cri della Spezia hanno voluto dedicare l’iniziativa lanciata nei mesi scorsi proprio a lei, che del sostegno ai più deboli aveva fatto una ragione di vita. La prossima tappa dell’ambulatorio mobile sarà a Calice al Cornoviglio domenica 20 ottobre, nelle frazioni di Borseda, Villagrossa, Santa Maria e Calice Castello.