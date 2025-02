Visita guidata al Carlo Felice

La Fondazione Teatro Carlo Felice non propone soltanto un’interessante stagione di opera lirica e sinfonica, ma anche diversi eventi collaterali. Oggi, dalle 13, spazio a ‘Un viaggio nel tempo’, visita guidata (biglietti su Vivaticket.it) al Teatro Carlo Felice di Genova, una struttura dove convivono memorie del passato, come la statua marmorea di San Domenico di Francesco, opere d’arte contemporanee, come gli affreschi di Aurelio Caminati e gli arazzi di Raimondo Sirotti dell’imponente foyer. Dai foyer si accede alla sala principale che occupa tutto l’interno dell’edificio antico, nella quale è stata ricreata dagli architetti l’atmosfera degli antichi teatri di piazza in cui le rappresentazioni venivano allestite all’aperto nei centri cittadini. Alle 16, poi, con ingresso libero, è in programma nel Teatro auditorium Eugenio Montale, una conferenza su ‘Andrea Chénier’ (opera lirica di Umberto Giordano), dal titolo ‘Il supplizio del Poeta e il travaglio del Terrore’, cura di Athos Tromboni.