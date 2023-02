Visita alla scoperta della storia della Cattedrale di Cristo Re

Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate gratuite per cittadini e turisti alla scoperta della città, organizzate dal Comune di Spezia. Domenica 19 escursione cittadina in direzione di Piazza Verdi e Cattedrale di Cristo Re, partenza alle 10 dall’Info Center Lia in Via del Prine 228, quindi Piazza Sant’Agostino e Piazza del Bastione, Piazza Verdi e Cattedrale di Cristo Re, alla scoperta della sua storia. Info e prenotazioni [email protected] Tel 0187 026152 (dal martedì al sabato mattina 10-12.30 e venerdì e sabato dalle 15 alle 17.)