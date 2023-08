’Visionarie’, spazio alla musica Ecco le Cantautrici coraggiose

Un’esperienza ispiratrice, in un viaggio incredibile, trasportati da una sensibile interprete delle emozioni umane come Giulia Mutti, attraverso il mondo delle ‘Cantautrici Coraggiose’, rivelando le storie toccanti e le melodie avvolgenti che definiscono il loro spirito. Questo evento in programma stasera al Molo dei Pescatori di Monterosso alle 21.15, seconda tappa di ‘Visionarie’, non è solo un concerto, ma una finestra aperta sulle vite di donne che hanno scelto di rimanere fedeli alla loro natura, di affrontare il dolore e di trasformarlo in una potente espressione creativa.

Giulia Mutti guiderà i presenti attraverso mondi musicali distinti: Patti Smith, Nada, Lady Gaga (nella foto) e Gianna Nannini. Questi momenti magici di musica e storytelling ci regaleranno l’opportunità di rivivere le emozioni intramontabili delle loro canzoni e di scoprire dettagli curiosi sulla loro straordinaria esistenza. "Nel music business le donne lottano contro pregiudizi, discriminazioni e numeri sconfortanti – dichiara Mutti – Basti pensare che, se si guarda alla top 100 Fimi dei dischi più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2023, per trovare il primo titolo associato a un’artista di sesso femminile si deve scendere fino alla posizione numero quindici. Eppure le donne ci sono e si fanno sentire, faticando spesso il doppio rispetto alla controparte maschile per dimostrare la loro bravura. ‘Cantautrici Coraggiose’ è l’esaltazione di un’identità artistica femminile, che si fa strada puntando tutto sull’autenticità, ma che è spesso costellata di sacrifici. Le storie ci scuoteranno l’anima e le loro canzoni ci accarezzeranno il cuore riuscendo a darci una visione chiara di ciò che hanno saputo creare con la sola forza della loro musica". Questo evento è un’occasione irripetibile per immergersi nelle storie di donne che hanno reso omaggio alla loro autenticità attraverso la musica, in attesa del gran finale di domani, nella stessa location, con ospiti Laura Boldrini, Giada Zhang e la direttrice del Qn Agnese Pini, intervistate da Tiziana Ferrario.

Marco Magi